Haberler

Antalya'da yılın ilk perdesi "Don Giovanni" operasıyla açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Mozart'ın ünlü operası 'Don Giovanni'yi yılın ilk performansıyla sahneledi. Eser, 17 ve 31 Ocak'ta tekrar sanatseverlerle buluşacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası "Don Giovanni"yi yılın ilk performansıyla sanatseverlerle buluşturdu.

DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Mozart'ın dünya opera repertuvarında en çok sahnelenen ilk 10 operası arasında yer alan, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşan Don Giovanni, 17 ve 31 Ocak'ta tekrar sahnelenecek.

Don Giovanni operasının rejisörlüğünü Reyhan Süme üstlendi. Antalya DOB Orkestrası, eseri İtalyan şef Lorenzo Castriota yönetiminde seslendirdi. Antalya DOB Korosu, koro şefi Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

Eserin koreografisi Meray Kartal'a, dekor ve kostüm tasarımları Gürcan Kubilay'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye, video projeksiyon ve tasarımı ise Ahmet Şeren'e ait. İki perde ve Türkçe üst yazıyla sahnelenen eserin başkemancı görevini Sibel Aydın üstlendi.

Eserde "Don Giovanni"yi Serhat Konukman, "Donna Anna"yı Betül Uzunoğlu, "Don Ottavio"yu Dağhan Ergün, "Komutan"ı Tuncay Kurtoğlu, "Donna Elvira"yı Sevinç Bilgin, "Leporello"yu Murat Gökçen, "Zerlina"yı Meriç Karataş ve "Masetto" karakterini Yusuf Yıldız canlandırdı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Kültür Sanat
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Yeni yılın ilk toplantısında sürpriz! 3 vekil AK Parti'ye katıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Görüntü gece yarısı çekildi: Kurdu gören Sivas kangalının yaptıkları olay oldu

Kurdu gören Sivas kangalının görüntüsü olay oldu
Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları

Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim