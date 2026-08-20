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Rhodiapolis'te kazılar yeniden başlıyor

Rhodiapolis'te kazılar yeniden başlıyor
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Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Rhodiapolis Antik Kenti'nde ara verilen kazı çalışmaları, gelecek yıl yeniden başlayacak. Kaymakam Güneş, antik kentin önemine dikkat çekerken, Dr. Beste Tomay da Likya ve Bizans dönemlerine ait yapıların gün yüzüne çıkarılmasıyla ilçeye katkı sağlanacağını belirtti.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Rhodiapolis Antik Kenti'nde ara verilen kazı çalışmalarına gelecek yıl yeniden başlanması planlanıyor.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, beraberindeki heyetle 2006'da kazılara başlanan ve bir süre sonra çalışmalara ara verilen antik kenti gezdi.

Güneş, Rhodiapolis Antik Kenti'ni Kumluca'nın tarihe açılan penceresi olarak gördüklerini söyledi.

Antik kentin büyük bölümünün kazılarla gün yüzüne çıkarıldığını anlatan Güneş, kazılara yeniden başlanacak olmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Antik kentteki kazı çalışmalarına danışmanlığını yapan Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Beste Tomay ise Rhodiapolis'in tarihi ve kültürel olarak Likya kentleri arasında önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

Ara verilen kazı çalışmalarına gelecek yıl tekrar başlanmasının planlandığını belirten Tomay, "Bu yıl alanda saha incelemesi, daha önce yürütülen çalışmalar, depo envanteri konularında çalışmalarımızı yapıyoruz. Gelecek yıldan itibaren kazı başkanlığımızın koordinesinde kazı çalışmalarına yeniden başlayacağız." diye konuştu.

Tomay, antik kent içerisinde Likya ve Bizans dönemlerine ait tiyatro, hamam, agora, tapınaklar, kilise, sarnıçlar ve anıt mezar bulunduğunu kaydederek, antik kentin tamamının gün yüzüne çıkartılmasıyla ilçeye tarihi ve kültürel açıdan önemli katkı sunacağına inandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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