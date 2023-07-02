Antalya'da Yeşilçam Festivali düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Düşünce Platformu iş birliğiyle düzenlenen Yeşilçam Festivali, nostaljik bir gün yaşattı. Festivalde 80'li ve 90'lı yılların şarkılarıyla keyifli anlar yaşandı. Yeşilçam oyuncuları da festivale renk kattı. Festivalde ayrıca Yeşilçam Sinema Tarihi Paneli gerçekleştirildi ve nostaljik sinema gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Düşünce Platformu iş birliği ile düzenlenen Yeşilçam Festivali, Antalyalılara nostaljik bir gün yaşattı. Atatürk Kültür Merkezi Parkı açık alanında düzenlenen festivalde 80'li ve 90'lı yılların şarkıları ile keyifli anlar yaşandı. Yeşilçam oyuncuları da hatıralarını anlatarak festivale renk kattı.

Atatürk Kültür Merkezi Parkı açık alanında düzenlenen Yeşilçam Festivali, gün boyu birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Antalya Düşünce Platformu'nun birlikte gerçekleştirdiği Yeşilçam Festivali kapsamında 80'li ve 90'lı yılların şarkılarından oluşan DJ Performansı, sihirbaz ve hokkabaz gösterisi, sokak sanatçıları ile Yeşilçam bandosu, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin dev maskotları ise büyük ilgi gördü. Festivale katılan vatandaşlar dev maskotlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

"YEŞİLÇAM, BÜYÜK BİR SİNEMA AKIMIDIR"

Festivalde Cemal Berktaş ile Yeşilçam Sinema Tarihi Paneli gerçekleştirildi. "Perdeden Gönüle Yansıyanlar" kitabının yazarı Cemal Berktaş Yeşilçam'ı anlattı. Yeşilçam'ın büyük bir sinema akımı olduğunu söyleyen Berktaş, Yeşilçam'ın dönem dönem incelenmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"60'lı yıllar melodram sinemasının yüksek olduğu yıllar. Burada Ayhan Işık'ları, Belgin Doruk'ları, Sadri Alışık'ları görürüz. Yıl 70'lere gelir Cüneyt Arkın gibi bir isim çıkmıştır. Tarihi avantür filmleri görürüz. 70'lerin ikinci yarısında arebesk furya başlar. 80'lere gelinir Türkiye bir darbe atlatmıştır. Darbenin sonrasında kadın filmleri, toplumcu gerçekçi filmler gözlenir."

BERKTAŞ'TAN FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ

90'lı yıllara gelindiğinde ise yabancı filmlerin artık sinemayı işgal ettiğini söyleyen Berktaş, "Televizyon çıkmıştır ve sinema oyuncuları yavaş yavaş salonlardan uzaklaşmaya başlar. Genç sinemacılar bağımız sinemayı başlatır. Yeşilçam furyalar sinemasıdır ancak Yeşilçam insana bir mesaj verir. Cüneyt Arkın ile dik durup, dik oturmayı öğretir. Münir Özkul'la gerçek bir baba nasıl olur onu gösterir. Yeşilçam insan sorunlarını irdeleyen, insan için dertlenen, insanı ele alan bir ekoldür. Günümüz sinemasının atasıdır" dedi.

Berktaş, Altınportakal Film Fetivali'nin düzenlendiği sinema şehri Antalya'da Yeşilçam Festivali gibi büyük bir organizasyon düzenlenmesinin Yeşilçam oyuncularının da hakettiği değeri görmesi açısından iadei itibar değerinde olduğunu belirterek, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Düşünce Platformu'na teşekkür etti.

YEŞİLÇAM PANELİNDE HÜZÜN VE KAHKAHA

Mehmet Kefli'nin moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Hababam Sınıfı oyuncularından Bülent İğdiroğlu, Teoman Ayık, Tuncay Akça, Ahmet Arıman ile Yeşilçamın kötü adamları Nuri Alço, Coşkun Göğen, Mehmet Uğur gibi usta sanatçıların yanı sıra ünlü yönetmen Göksel Gülensoy konuk olarak katıldı. Pandelde oyuncular, Yeşilçamın zorluklarını, hatıralarını ve unutamadıkları anları seyircilerle paylaştı. Geçmişe yolculuk yapan oyuncular zaman zaman hüzünlü zaman zaman kahkaha dolu interaktif bir panel gerçekleştirdi.

MAKARALI NOSTALJİK SİNEMA GÖSTERİMİ

Panel sonrasında Sahne Alan Serdar Şengül ve Orkestrası Yeşilçam Şarkılarıyla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin sonunda ise Makaralı Nostalji Açıkhava sinemasında film oynatıldı.