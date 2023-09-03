Antalya'da Uluslararası Yaz Sanat Kampı ve Çalıştayı Gerçekleştirildi

Antalya'da düzenlenen 4. Uluslararası Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı'nda, 15 ülkeden katılımcılar sanatsal faaliyetlerde bulundu. Çalıştay kapsamında Tahtalı Dağı'nın zirvesinde de sanat icra edildi. Ayrıca, turizm ve sanatın birleştiği etkinlik, bölge turizmine önemli katkı sağladı.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen 4. Uluslararası Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı kapsamında 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sanatsal faaliyetlerde bulunuldu.

Çalıştayda 15 ülkeden akademisyen, yazar, sanatçı ve öğrenci bir araya gelerek sanatın her mecrada yapılabileceğini göstermek için etkinlikler gerçekleştirdi.

Kemer'deki Saat Kulesi önünden başlayan programda dokuma, sulu ve yağlı boya, geri dönüşümden tekstil tasarımları, dekoratif el sanatları, ebru, tuval üzerine hat başta olmak üzere farklı alanlarda çalışma yapıldı.

Olimpos, Adrasan ve Çıralı koylarına düzenlenen tura katılarak teknede sanatını icra eden katılımcılar, teleferikle 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıktı.

Burada yabancı katılımcılarla ebru, yağlı ve sulu boya, minyatür, keçeden dokumalar yapan katılımcılar hem turizme katkı sunmaya çalıştı hem de sanatın her mecrada yapılabileceğini gösterdi. Çalıştay boyunca, doğa yürüyüşleri, yüzme, plaj voleybolu, müzik dinletileri, film geceleri, sportif etkinlikler ve atölye çalışmaları da yapıldı.

"Amacımız her koşulda sanatın yapılabileceğini göstermekti"

Çalıştay başkanı Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, AA muhabirine, 4. Uluslararası Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı'nı uluslararası boyuta taşıdıklarını belirterek "sahilde sanat var" sloganıyla çadırlar kurduklarını söyledi.

Akademisyenler olarak normalde otellerde yapılan etkinliklerin çadırda da yapılabildiğini göstermek istediklerini aktaran Eroğlu, tüm sanatçıların aynı koşullarda çadırlarda konakladığını ifade etti.

Tahtalı Dağı'nın zirvesinde de sanat icra ettiklerine dikkati çeken Eroğlu şunları kaydetti:

"Amacımız sanatın, her yerde her türlü hava ve mekan koşulunda ayrım yapılmaksızın yapılabileceğini göstermekti. Sıfırda denizde başladık, sonra zirveye taşıdık. Farklı üniversiteler ve kurumlar destek verdi. Akdeniz Üniversitesi hocaları olarak Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan aldığımız güven ve destekle bize sağladığı fiziksel koşullarla sanatımızı icra ettik."

"Turizmi sanatla buluşturduk"

Çalıştaya katkı sunan Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez de turizmi sanatla buluşturmanın önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Kemer Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Akbaba da ilçenin deniz, kum, güneşin yanı sıra sanatla da öne çıkması gerektiğini belirterek "Çalıştayın ülke ve bölge turizmine önemli katkı sunacağına inanıyorum." dedi.

Güney Sudanlı Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Gabriel Belandeto, öğretim üyelerinin yardımıyla sanatsal etkinlikler yaptıklarını dile getirerek "Türk sanatını yakından öğrendim. Tarihi ve turistik yeni yerler görme imkanımız oldu. Çok faydalı geçti." diye konuştu.