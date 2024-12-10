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Antalya'da 'Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Antalya'da 'Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
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Antalya'da düzenlenen 9. Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında açılan 'Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?' sergisi, 45 farklı eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, kaybolan değerlere dikkat çekmek amacıyla oluşturulmuş.

Antalya'da düzenlenen "Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kentte 17-20 Ekim'de gerçekleştirilen 9. Kaleiçi Old Town Festivali'nde gerçekleştirilen resim, heykel atölyeleri gibi sanat etkinliklerinde hazırlanan eserlerden oluşan çalıştay sergisi, Aydın Kanza Sanat Galerisi'nde açıldı.

Agora Sanat Topluluğu ve Mercan Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen sergide, seramik, tekstil art, video art ve kavramsal sanat çalışmalarından oluşan 45 eser yer alıyor.

Agora Sanat Topluluğu Yöneticisi Ayşe Özmak Mercan, yaptığı açıklamada, Amerikan kültürünün yerel kültürleri asimile ettiğini bu nedenle sergide kaybolan değerlere dikkati çekmek istediklerini belirtti.

Sanatçıların eserlerini bu düşünceyle ortaya koyduklarını aktaran Mercan, "Kaybolan değerleri anlatmak istedik, buradaki her bir eser, sanatçıların bu konuya nasıl baktığını yansıtıyor. Nereden geldik, nereye gidiyoruz bunu sorguladık." dedi.

Sergi, 13 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Kültür Sanat
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