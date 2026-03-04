Haberler

Antalya'nın fethinin yıl dönümünde MSB Mehteran Birliği Konser verdi

Antalya'nın fethinin 819. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konseri, Muratpaşa ilçesindeki Cam Piramit'te yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Katılımcılar, 'Genç Osman', 'Plevne Marşı' ve 'Ceddin Deden' gibi eserleri dinlerken, mehteranların performansı bol alkış aldı.

Antalya'nın fethinin 819. yıl dönümü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği konser verdi.

Muratpaşa ilçesindeki Cam Piramit düzenlenen MSB Mehteran Birliği konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konserde, "Genç Osman", "Plevne Marşı" ve "Ceddin Deden" gibi eserler seslendirildi.

Vatandaşlar Mehteran Birliği'nin konserinde bol bol fotoğraf çektirdi. Konserde Mehteran Birliğin performansı vatandaşlardan bol alkış aldı.

Konseri dinlemeye gelen Şeref Özgüven, AA muhabirine, ramazanın başından beri ilk defa bugün etkinliklere geldiğini söyledi.

Eşiyle birlikte mehter marşını dinlemek için geldiğini belirten Özgüven, "Türklük duygularım kabardı, harika bir atmosfar var, iyi ki geldik." dedi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
