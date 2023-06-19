Antalya'da Gençler Yüksek Sadakat Konseriyle Stres Attı

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Yüksek Sadakat konseri, Antalya'da gençlerin tamamlanan eğitim-öğretim yılının stresini atmalarına yardımcı oldu. Konser, belediyenin kurslarından mezun olan kursiyerlerle YKS'ye hazırlanan öğrencileri bir araya getirdi.

Antalya'da gençler, tamamlanan eğitim-öğretim yılının stresini Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Yüksek Sadakat konseriyle attı.

Muratpaşa Belediyesi'nin mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarının yıl sonu sergisi Yüksek Sadakat konseriyle sona erdi. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konser, belediyenin kurslarından mezun olan kursiyerlerle yorucu bir eğitim yılını geride bırakan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter döken öğrencileri buluşturdu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gecede yaptığı konuşmada, meydanı dolduran gençlere şöyle seslendi:

"Bizim kuşak çok başarılı olamadı. Kişi başına milli gelir 8 bin dolar. Siz, bunu 30 bin dolar yapacaksınız. Baskıcı, otoriter ortamlarda yaşıyoruz. Bunu özgürlükçü, demokratik ortama siz çevireceksiniz. Buna inanıyorum. Biz, dünyayla iyilikte rekabet edecek ortam oluşturamadık. Siz bunu oluşturacaksınız."

Başkan Uysal, konuşmasının ardından gruba teşekkür çiçeği takdim etti.