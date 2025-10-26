Cumhuriyet Bayramı'nda Saygı Yürüyüşü

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla "Ecdadın Yolunda Cumhuriyet'e Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Kaş Kaymakamlığınca düzenlenen ve Gelibolu mevkisinde başlayan yürüyüş, Kepez Tepesi üzerinde son buldu. Yürüyüşe Jandarma Atlı Tim Komutanlığı da eşlik etti.

Yaklaşık 7 kilometrelik yürüyüşün ardından Limanağzı Koyu'ndan teknelerle hareket eden Antalya Valisi Hulusi Şahin ile beraberindeki protokol üyeleri, Beş Adalar mevkisinde Meis Adası taarruzunda hayatını kaybeden 37 şehit anısına denize çelenk bıraktı. Bu sırada 37 dalgıç da su altından Türk bayraklarıyla yüzeye çıktı.

Vali Şahin, yaptığı açıklamada, Birinci Dünya Harbi sırasında karayollarının yetersiz olduğunu ve ulaşımın küçük teknelerle sağlandığını anlattı.

O dönemde düşman kuvvetlerinin güçlü donanmalarıyla Akdeniz ve Ege kıyılarında küçük tekneleri dahi hedef alarak şehirlerin zor günler geçirmesine neden olduğunu dile getiren Şahin, "Ben-My-Chree isimli uçak gemisi İzmir ve Ege kıyılarını bombalıyordu. Ancak Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları, Kaş kıyılarından yaptıkları atışlarla bu gemiyi batırmayı başardılar. Mustafa Ertuğrul Aker bununla da yetinmedi. Yıl içinde Kaş'tan Demre'ye, zorlu dağ yollarını aşarak aynı topları taşıdı. Burada da Paris II zırhlısını ve daha sonra Alexandra gemisini batırarak tarihe geçti." diye konuştu.

Şahin, etkinliğin amacının nasıl büyük bir milletin evladı olunduğunun hatırlanması, kahramanları yad etmek ve yaşatmak olduğunu vurguladı.

Türk milletinin tarih boyunca hep hak, adalet ile yükseldiğini ve böyle de devam edeceğini ifade eden Şahin, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nda söylediği gibi, Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile atinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." dedi.

Yürüyüşe katılan Tubasu Kocaer, 37 şehidi anmış olmanın çok güzel hissettirdiğini söyledi.

Cumhuriyet'in 102. yılında, topçu yolunda binlerce kişiyle yürüdüklerini belirten Fahri Arslan ise "Burada ölen 37 şehidimizi unutmadık. Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker top birliği ile 1917'de bu yolu yürümüş. Burada İngiliz donanmasına ait olan Ben-My-Chree gemisini vurdular ve burada batıyor." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Belediye Başkanı Erol Demirhan, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.