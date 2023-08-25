Antalya Büyükşehir Belediyesi, Athena Konseriyle Zafer Bayramı'nı Kutluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cumhuriyet Meydanı'nda Athena konseri düzenliyor. Athena, sevilen şarkılarıyla Antalyalılara bayram coşku yaşatacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşku ile kutlayacak. Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen kutlamalar kapsamında 30 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de ünlü müzik grubu Athena, Cumhuriyet Meydanı'nda Antalyalı hayranları ile buluşacak. Sahne performansı ve hareketli şarkılarıyla beğeni toplayan Athena, Antalya'da Zafer Bayramı kutlamalarına renk katacak.