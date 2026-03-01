Haberler

Antakya Medeniyetler Korosu Osmaniye'de konser verdi

Güncelleme:
Antakya Medeniyetler Korosu, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde konser vererek müzikseverleri bir araya getirdi. Şef Yılmaz Özfırat yönetimindeki koro, dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek için 2007'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan ve bugüne kadar birçok konser veren koro, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) müzikseverlerle buluştu.

Şef Yılmaz Özfırat yönetimindeki koroyu dinleyenler, seslendirilen şarkılara eşlik etti.

Konserin sonunda seyirciler koroyu ayakta alkışladı.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman
