Üye Girişi
Haberler

Anne ve kızı aynı fakülteden mezun oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da 4 yıl önce girdikleri üniversite sınavında aynı fakülteyi kazanan anne ve kızı, birlikte mezun oldu. Ayşe Naziker Karahan ve kızı Sena Karahan, BAİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu.

Bolu'da 4 yıl önce girdikleri üniversite sınavında aynı fakülteyi kazanan anne ve kızı, birlikte mezun oldu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden (BAİBÜ) yapılan açıklamaya göre, Ereğli Halk Eğitim Merkezinde 1996 yılından beri öğretmen olarak görev yapan 47 yaşındaki Ayşe Naziker Karahan, Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programını tamamladı. Ardından Karahan, 2020 yılında kızı Sena Karahan ile BAİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde özel yetenek sınavına girdi.

Sınavda başarılı olan anne Geleneksel Türk Sanatları, kızı ise Resim Bölümüne girmeye hak kazandı.

Dört yıllık eğitim hayatının ardından anne ve kızı, İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen törende birlikte mezun olmanın sevincini yaşadı. Bölümünü birincilikle bitiren Ayşe Naziker Karahan, kızıyla kep fırlattı.

Karahan'ın BAİBÜ Resim Öğretmenliği Bölümünden mezun olan diğer kızı Mevre Safiye Karahan ise yüksek lisans eğitimini sürdürüyor.

Sanata olan yetenekleriyle dikkati çeken anne ve kızları, eğitimlerine devam etmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Bolu Sanat Eğitim Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

 Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi

Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi

 Kapadokya'daki balayı tatilinde fenalaşan 2 günlük gelin hayatını kaybetti

Kapadokya'daki balayı tatilinde fenalaşan 2 günlük gelin hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Yonca Evcimik kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli? Yonca Evcimik biyografisi! Selin Türkmen kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kaç yaşında ve nereli? Kurban Bayramı tatiline 20-21 Haziran eklenecek mi? Bayram tatili kaç gün olacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte o tarihler! KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 gün mü, uzatılacak mı? Kurban'da kaç gün tatil? Milyonların beklediği haber geldi! FATMA KARANFİL KİMDİR? Aşk-ı Memnu Şayeste'si Fatma Karanfil nereli, kaç yaşında öldü? Fatma Karanfil öldü mü, kaç yaşındaydı? Fatma Karanfil kanser mi, neden öldü? Mbappe'nin Real Madrid'deki maaşı ne kadar? Kızılcık Şerbeti sezon finali 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti'nde kim düştü? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Kayyum neden atılır? Kayyum nedir yetkileri nelerdir? KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YAPRAK DÖKÜMÜ! #127916 Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i, Müjde Uzman diziden ayrılıyor mu, neden? ESMA ESAD ÖLDÜ MÜ? Beşar Esad'ın eşi Esma Esad neden öldü, ne oldu, olay ne? Survivor ilk eleme adayı kim oldu? 4 Haziran dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor Merve eleme adayı mı? Resmi Gazete bugün (4 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Kabine Toplantısı Gündemi: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Emekli bayram ikramiyesine zam var mı? Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifi!
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title