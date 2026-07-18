Haberler

Antika tutkusu 50 yılda 40 bin parçaya ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Eyüphan Eyüboğlu'nun koleksiyonunda 40 bini aşkın antika eşya bulunuyor

Mersin'de annesinin hediyesiyle antikaya merak salan Eyüphan Eyüboğlu, yarım asırdır biriktirdiği koleksiyonunu 3 katlı tarihi konakta sergiliyor.

Tarsus ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Eyüboğlu, lise yıllarında annesinin pul hediyesiyle antika eşya toplamaya başladı.

Her geçen gün antika eşyalara ilgisi daha da artan Eyüboğlu, aradan geçen sürede radyodan gramofona, daktilodan dikiş makinesine ve kartpostallara kadar 40 bini aşkın parça topladı.

Uzun yıllardır işlettiği tuğla fabrikasını satıp emekliye ayrılan Eyüboğlu, koleksiyon tutkusunu daha geniş bir alanda göstermek için 2021'de Şehitkerim Mahallesi'ndeki 3 katlı tarihi konağı satın aldı.

Eyüboğlu, yenileme çalışmalarının ardından 50 yıldır biriktirdiği koleksiyonu konağa taşıyarak 2023'te tarihi binayı sanat galerisine dönüştürdü.

Koleksiyon meraklılarının gezebildiği binada, pul, radyo, gramofon, fonograf, laterna, saat, gaz lambası, teyp, daktilo, anahtarlık, rozet ve kartpostal gibi çok sayıda eşya yer alıyor.

Eyüphan Eyüboğlu, AA muhabirine, annesinin hediye ettiği pul sayesinde hayatının değiştiğini söyledi.

Antika merakının zamanla yaşam biçimine dönüştüğünü anlatan Eyüboğlu, "En eski ürünüm 136 yıllık kağıt laterna. Koleksiyonumda 133 yıllık tutya laterna, 1902 ve 1905 model fonograf da var. Bunların hepsi çalışan ve dinlenebilen modeller." dedi.

"Gelen insanlar 'Bizde bu vardı.' diyerek duygulanıyor"

Eyüboğlu, kendisi gibi antika tutkunlarının sık sık koleksiyonu incelemeye geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle yurt dışından gelenler daha fazla oluyor. Buraya gelen, zaman tüneli gibi geçmişe dönebiliyor. Ziyarete gelen yaşlı insanlar 'Bizde bu vardı.' diyerek duygulanıyor. Bana hediye edilen ürünlere etiket vurarak sergiye sunuyorum. O kişilerin isimlerini yaşatıyorum. Bu binanın ilk katını kafe, diğer iki katını sergi salonu olarak kullanıyoruz. Ziyaretçileri bekliyoruz."

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak

Konseri iptal edildi, acil ameliyata alınacak
En iyi arkadaşını sevgilisiyle basan kadın, öfkeden deliye döndü

Bir aldatma hikayesi daha! Sonu çok kötü bitti

Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

Çift maaşlı vekillere süper kıyak