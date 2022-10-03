Ankara haberleri: Türk kültürünün Asya'dan Avrupa'ya uzanan serüveni Ankara'da ele alındı

Türk kültürünün Asya'dan Avrupa'ya uzanan serüveni Ankara'da ele alındı

ANKARA - Türk kültürünün Asya'dan Avrupa'ya uzanan serüveni ve bıraktığı izleri üzerine düzenlenen 'Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu' Ankara'da başladı.

Keçiören Belediyesi ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu", Keçiören'deki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde başladı. Sempozyuma TÜRKSOY ile Türk Dil Kurumu da destek verdi. 'Uluslararası niteliği ile Türk kültürünün Asya'dan Avrupa'ya uzanan serüveni ve bıraktığı izleri'nin işleneceği sempozyuma yurt içi ve yurt dışından Türk kültürü üzerine çalışmalar yapan 135 bilim insanının katılım sağlaması planlandı.

Türk kültürünün gelişimini konu edinen ilk sempozyum olma özelliği taşıyan etkinliğin açılış programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türk Dil Kurumu Başkanı Gürer Gülsevin ve TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Altınok, Keçiören'in kültür, tarih, medeniyet ve dil gibi alanlarda bir minyatür olduğunu ifade etti.

İnsanın elindekinin kıymetini bilmesi gerektiğine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Değerlerini yitiren toplumlar, benliklerini yitiren toplumlar, kültürlerini kaybeden toplumlar yok olmaya mahkumdur. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Bir taraftan da ne kadar zengin bir tarihe kültüre, medeniyete sahip olduğumuzun inanın farkında değiliz. Olanımız var ama olmayanımızın oranı çok" diye konuştu.

"Ufkumuz ne kadar genişse Türk vatanı o kadar geniştir"

Türk sınırlarının sadece yaşadıkları coğrafyadan ibaret olmadığını dile getiren TDK Başkanı Gülsevin, "Büyük bir Türk isminden ve büyük bir Türk kültüründen bahsediyoruz ama vatan neresidir, sınırı neresidir. Vatan elbette ne Türkiye'dir ne Türkistan. Vatan belli, adını koysak da Turan diye sınırı çizmek nasıl olacak, sınırı da yüz sene önceye, elli sene önceye göre ufkumuz ne kadar genişlediyse çok geniş tutulabiliriz" dedi.

Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu açılış programı, Altınok ile Gülsevin'in konuşmaları sonrası yapılan madalya töreni ile son buldu. Sempozyum, 5 Ekim'de düzenlenecek olan kapanış programıyla sona erecek.