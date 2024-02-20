Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan 'Kadınlar, Filler ve Saireler' oyunu

Ankara Devlet Tiyatrosunun "Kadınlar, Filler ve Saireler" oyunu ilk kez sahnelendi.

Küçük Tiyatro'da seyirci karşısına çıkan oyunda, büyük bir şehirdeki sıradan bir apartmanda birbirine komşu üç kadının trajikomik hikayesi anlatılıyor.

Yan yana dairelerde birbirlerinden habersiz benzer dertlerle boğuşan üç yalnız, kentli kadının aileleriyle, arkadaşlarıyla, erkeklerle, hayatla ve kendileriyle baş etme maceralarının hikayesini sahneye taşıyan oyunda, Neyra Kayabaşı, Filiz Demiralp, Gül Öz, Gizem Koçer rol alıyor.

Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı oyunun yönetmenliğini Sibel Erdenk üstleniyor.