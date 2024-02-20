Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan 'Kadınlar, Filler ve Saireler' oyunu
Ankara Devlet Tiyatrosu, 'Kadınlar, Filler ve Saireler' oyununu ilk kez sahneledi. Küçük Tiyatro'da sergilenen oyunda, bir apartmanda yaşayan üç kadının trajikomik hikayesi anlatılıyor. Oyunda Neyra Kayabaşı, Filiz Demiralp, Gül Öz ve Gizem Koçer rol alıyor. Oyunun yönetmenliğini Sibel Erdenk yapıyor.
Ankara Devlet Tiyatrosunun "Kadınlar, Filler ve Saireler" oyunu ilk kez sahnelendi.
Küçük Tiyatro'da seyirci karşısına çıkan oyunda, büyük bir şehirdeki sıradan bir apartmanda birbirine komşu üç kadının trajikomik hikayesi anlatılıyor.
Yan yana dairelerde birbirlerinden habersiz benzer dertlerle boğuşan üç yalnız, kentli kadının aileleriyle, arkadaşlarıyla, erkeklerle, hayatla ve kendileriyle baş etme maceralarının hikayesini sahneye taşıyan oyunda, Neyra Kayabaşı, Filiz Demiralp, Gül Öz, Gizem Koçer rol alıyor.
Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı oyunun yönetmenliğini Sibel Erdenk üstleniyor.