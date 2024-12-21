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Ankara Devlet Opera ve Balesi, 'Romeo ve Juliet' Operasının 50 Yıl Sonra Prömiyerini Gerçekleştirdi

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 'Romeo ve Juliet' Operasının 50 Yıl Sonra Prömiyerini Gerçekleştirdi
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Ankara Devlet Opera ve Balesi, 1975-1976 sezonundan sonra 50 yıl aradan sonra 'Romeo ve Juliet' operasının prömiyerini yaptı. Operanın yönetmeni Tan Sağtürk, sanatın toplumsal birleştirici gücüne dikkat çekerek, evrensel hikayelerin empati ve anlayış köprüleri kurduğunu dile getirdi.

Ankara Devlet Opera ve Balesinin (ADOB) 50 yılın ardından tekrar sahneye taşıdığı ölümsüz aşk hikayesi "Romeo ve Juliet" operasının prömiyeri yapıldı.

William Shakespeare'in ünlü eserinden uyarlanan "Romeo ve Juliet" operasının prömiyeri, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk ile sanatseverlerin katılımıyla Opera Sahnesi'nde yapıldı.

ADOB'un 1975-1976 sezonunda oynamasının ardından 50 yıl sonra Aytaç Manizade rejisiyle Başkentli sanatseverlerle buluşturulan "Romeo ve Juliet" operasının gösterimi öncesi bir konuşma yapan Sağtürk, "Böylesine evrensel hikayeler yalnızca estetik bir deneyim sunmakla kalmaz, toplumlar arasında empati ve anlayış köprüleri kurar, bizleri daha derin bağlarla birbirimize bağlar." ifadesini kullandı.

Sağtürk, sanatın bütünleştirici gücüne vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Sanat, sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de şekillendiren etkendir, genç nesillere yaratıcılığı, estetik duyarlılığı ve hayal gücünü aşılayarak toplumun kültürel zenginliğini geleceğe taşır. Bu ölümsüz eseri iki perdede sahneleyerek sizlerle buluşturacağız. İlk perdede Romeo ve Juliet'in ilk karşılaşması ile başlayan masum aşkın iki düşman aile arasındaki çatışmalarla sınanmasına şahit olacağız. İkinci perdede çaresizliğin ve derin bir trajedinin dokunduğu bir yolculuğa tanık edeceğiz."

Tan Sağtürk, Ankaralı sanatseverlerin, sanatçılar için çok önemli bir ilham kaynağı olduğunu, seyircilere her zaman daha iyisini sunma sorumluluğunu hissettirdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Kültür Sanat
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