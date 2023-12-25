Ankara'da Ulucanlar Cezaevindeki Mahkumları Konu Alan Sergi Açıldı

Ankara'da Ulucanlar Cezaevindeki mahkumları konu alan "Işığında Yananlar" sergisi, izlenime sunuldu.

Altındağ Belediyesinin Güneş Sanat Galerisi'ndeki sergide, mumlar eşliğinde, siyasetçiler, gazeteciler, bilim insanları ve sanatçıların, endişe, üzüntü ile acı gibi hallerine şahitlik eden fotoğraflar yer alıyor.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Barış Konor'un "Aydınlık dağıtanların belli bir süre ruhen yandığı yer" temasıyla 6 aylık sürecin sonunda oluşturduğu sergiden elde edilecek gelir, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfına bağışlanacak.

Sergi, 27 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.