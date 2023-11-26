Ankara'da Kırgızistan Kültür Günleri Başladı

Başkent Ankara'da düzenlenen Kırgızistan Kültür Günleri etkinlikleri başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırgızistan Kültür Bakanlığı ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından organize edilen etkinlikler, Resim ve Heykel Müzesi'nde Kırgız Film Günlerinin açılışı ile başladı.

Başkent Ankara'da 26-27 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Kırgızistan Kültür Günleri" etkinlikleri başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırgızistan Kültür Bakanlığı ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından organize edilen Kırgızistan Kültür Günleri başladı. Etkinlik, Resim ve Heykel Müzesi'nde Kırgız Film Günlerinin açılışı ile başladı.

İkinci günde ise Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu'nda "Kırgızistan-Türkiye Kültür ve Edebiyat İlişkileri Konferansı" düzenlenecek. Ardından saat 11.30'da "Cengiz Aytmatov ve Çağdaşları Fotoğraf Sergisi'" ve saat 14.00'te "Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi adlı eserinden uyarlanan Şambala adlı film gösterimi" ziyaretçilerle buluşacak.

Burada açıklamalarda bulunan Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, bulunan Kırgızistan ve Türkiye'ni kardeş ülkeler olduğunu vurgulayarak, "Kırgız halkı ve Türk halkı olarak asırlarca tarihi, dili, dini bir olarak yoğrulan halklardanız. Bu gibi medeniyet günleri bizim için, iki ülke için çok önemlidir. Bizim tarihten gelen kardeşlik, dostluk ilişkilerimizi daha da genişletmek ve pekiştirmek için büyük projelerden biri. Siyasette ve ekonomide hiçbir problem yok. Türkiye ile Kırgızistan arasında 100'den fazla anlaşma imzalandı" diye konuştu. - ANKARA