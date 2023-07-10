Ankara'da Keçiören Belediyesi Sanat Galerisi'nde 'Sevgi Yolculuğu' adlı sergi düzenlendi

Ankara'da Keçiören Belediyesi Sanat Galerisi'nde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle 'Sevgi Yolculuğu' adlı sergi düzenlendi. Serginin açılış programına, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) Direktörü Filiz Yenişehirlioğlu, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katıldı. Sergi, 24 Temmuz'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Ankara'da Keçiören Belediyesi Sanat Galerisi'nde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle "Sevgi Yolculuğu" adlı sergi düzenlendi.

Serginin açılış programına, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) Direktörü Filiz Yenişehirlioğlu, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katıldı.

Serginin açılış programında konuşan Raev, eserleri "kültür mirasının nadide parçaları" şeklinde tanımlarken, "Türk halklarının tarihsel yolculuğunu, Türk dünyasında yaşayan gelenek, örf ve adetlerimizi tüm dünyaya sergileyerek gelecek nesillere taşıyoruz." dedi.

Raev, TÜRKSOY'un "Ayların Parıltısı" sergisinden seçme eserlerin bulunduğu bu etkinliğe Türk dünyasından birçok değerli sanatçının katkıda bulunduğunu kaydetti.

Bu etkinlikler sayesinde Türk halkları arasındaki kardeşlik bağlarının her geçen gün güçlendiğini dile getiren Raev, "Teşkilatımızın 30'uncu yılını kutladığımız bugünlerde her zamankinden daha güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Sanat Galerisi Sorumlusu Tuğba Öztürk Tursun, 5 konseptte "karma" kategoride düzenlenen sergide "Ayların Parıltısı" sergisinden seçme eserlerin yanı sıra, Asia Minor Art Gallery'nin özel resim koleksiyonlarının, Efkan Beyaz, Parvin Farzaneh, Hasan Pekmezci, Şükran Pekmezci, Mehmet Ali Doğan, Işık Cuhacıoğlu gibi Birleşik Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneğine üye sanatçıların eserlerinin, Özlem Erhan'a ait seramik ile batik sanatının öncü isimlerinden Bahtinur Özçelik'in çalışmalarının da bulunduğunu ifade etti.

Sergi, 24 Temmuz'a kadar ziyaretçilere açık olacak.