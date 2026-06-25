Hatay Medeniyetler Korosu, Ankaralı sanatseverlerle buluştu

Ankara'da Hatay Medeniyetler Korosu tarafından "Türkiye Yüzyılında Kardeşlik Konseri" düzenlendi. Konsere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Hatay Medeniyetler Korosu tarafından AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı iş birliği ile "Türkiye Yüzyılında Kardeşlik Konseri" düzenlendi. CSO Ada Ankara Ana Salon'da düzenlenen konserde, birçok yöresel Türk şarkıları seslendirildi. Konserin sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hatay Medeniyetler Korosu'na çiçek takdim etti. Seyirciler tarafından yoğun alkışa tutulan konsere; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Ankaralı ve Hataylı sanatseverler katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı