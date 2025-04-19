Ankara'da Avrupa Esintili Kampüs: Mimari Yapısıyla Göz Dolduruyor

Ankara'da Avrupa esintili kampüs görenleri şaşırtıyor

ANKARA - Ankara'da bulunan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, mimari yapısıyla dikkat çekiyor. Yerleşke içerisindeki binalar, renkleri, cephe tasarımları ve sokak düzeniyle Londra sokaklarını andıran bir görünüme sahip.

Üniversite alanında yer alan yapılar, farklı bölümlere hizmet eden fakülteler, sanat atölyeleri ve performans salonlarından oluşuyor. Mimari tasarımda özellikle dar yollar, taş döşemeli geçişler ve yapıların cephe oranlarıyla Avrupa kent estetiğini çağrıştıran bir anlayış benimsendiği görülüyor.

Üniversite öğrencilerinden Hatice Sıla Akgün, okulun mimarisinden etkilenerek tercih yaptığını belirterek, "Bu üniversiteyi gördüğümde gerçekten mimari yapısı çok etkiledi. Sınav için geldiğimde 'Burada okumalıyım' dedim. Buraya gelmeyen ama fotoğraflardan gören arkadaşlarım çok şaşırıyor. Üç yıldır buradayım, her baktığımda 'İyi ki buradayım' diyorum" dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Emir Özerhan ise, "Üniversiteyi tercih etmemdeki en büyük nedenlerden biri mimarisi oldu. Aynı zamanda hocalarımızın bize olan yaklaşımı da çok etkiliydi. Ancak dışarıya çıktığımda kendimi gri binaların arasında buluyorum, keşke bu mimariyi başka yerlerde de görebilsek" ifadelerini kullandı.

Bir diğer öğrenci Alp Ergül de yerleşkenin öğrencilere moral verdiğini belirtti: "Bu mimaride okumak bize büyük ölçüde motivasyon sağlıyor. Kendimi sanki yurt dışında okuyormuşum gibi hissediyorum."

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Üniversitemizin dikkat çekici özelliklerinden biri de mimari yapısı. Avrupa'daki mimariden esinlenerek tesis edilmiş binalara sahibiz. Bu estetik görüntü hem öğrencilerin hem de kampüsün yanından geçenlerin ilgisini çekiyor" dedi.

Üniversite alanında yer alan yapılar, farklı bölümlere hizmet eden fakülteler, sanat atölyeleri ve performans salonlarından oluşuyor. Mimari tasarımda özellikle dar yollar, taş döşemeli geçişler ve yapıların cephe oranlarıyla Avrupa kent estetiğini çağrıştıran bir anlayış benimsendiği görülüyor.