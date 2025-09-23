Ankara'da Asker Ressamlar Sergisi Açıldı

ANKARA'da 32 emekli asker, Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde 'Asker Ressamlar Sergisi' açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'daki MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde 'Asker Ressamlar Sergisi' açıldı. Sergide, 'Asker Ressamlar Grubu' üyesi 32 emekli ve müstafi askere ait 64 eser sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışını MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, Asker Ressamlar Grubu Başkanı Selahattin Sosay gerçekleştirdi.

'SERGİDEN ELDE EDİLEN GELİR ÖĞRENCİLERE BAĞIŞLANACAK'

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'nin Kurtuluş Savaşı sırasında eski Suvari Kışlası olduğunu, cepheye tüfek ve mühimmat üretmek üzere işlevleri olduğunu söyleyerek, "Burada savunma sanayine ilişkin zanaatle, işi savunma olan askerlerin sanatının buluştuğu bir mekandayız. Bu serginin burada gerçekleşiyor olması bizi de etkiledi, bizi de duygulandırdı. Kültür Yolu Festivali kapsamında hafta sonu burada birçok etkinlik olacak. Burada eserleriyle bu sergiye can veren, hayat veren bütün ressamlarımıza, bu faaliyete dair emeği geçen 'Asker Ressamlar' organizasyonuna teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Asker Ressamlar Grubu Başkanı Selahattin Sosay ise 'Asker Ressamlar Grubu'nu 2020 yılında kurduklarını belirterek, "Bu bizim 8'inci sergimiz. Sergimizde sergilenen ürünler satılacak ve elde edilen gelir MKE'nin kendi okullarında burs verdiği öğrencilere bağışlanacaktır" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya da, bu festival kapsamında Ankara'da vatandaşların kültür ve sanata erişebileceği bir ortam oluşturmanın gayreti içinde olduklarını kaydederek, "Bu yıl Kültür Yolu Festivalleri kapsamında yaklaşık 700'e yakın etkinlik planladık. Cumartesi gününden beri vatandaşlarımız; Ankara'da yaşayan, Ankara dışından veya yurt dışından gelen birçok misafirimiz bu etkinlikleri doya doya yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından davetliler sergiyi gezdi.