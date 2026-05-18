Ankara'da 'Takı Sanatının 12 Bin Yıllık Öyküsü' sergisi açıldı

ANKARA'da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 'Elde Vefa Gözde Zarafet: Takı Sanatının 12 Bin Yıllık Öyküsü' adlı takı sergisi açıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü nedeniyle Ankara Etnografya Müzesi'nde 'Elde Vefa Gözde Zarafet: Takı Sanatının 12 Bin Yıllık Öyküsü' adlı takı sergisi açtı. Serginin açılışını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı yaptı. Bakan Yardımcısı Yazgı, sergide, Epipaleolitik (Ara taş çağı) dönemden Osmanlı'nın son dönemine kadar üretilmiş 550 takının yer aldığını belirterek, "Üstelik bu eserlerin 276'sı ilk kez ziyaretçiyle buluşuyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki 60 müzemizden titizlikle bir araya getirilen bu nadide parçalar, sadece estetik bir zenginlik sunmuyor; medeniyetlerin birbirleriyle nasıl beslendiğini de gözler önüne seriyor. Takılar, insanlık tarihinin en eski ifade biçimleridir. Bir yüzük, bir kolye ya da bir mühür; kimi zaman bir inancı, kimi zaman bir statüyü, kimi zaman da aidiyeti temsil eder. Bu yüzden onlar sadece birer süs eşyası değil, toplumların kültürel kodlarını taşıyan canlı tarihi belgelerdir. Bu sergi bizlere Anadolu'nun binlerce yıldır farklı kültürlerin nasıl potası olduğunu ve insanlığın aslında tek ve ortak bir hikayeye sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır" diye konuştu.

'ÖZEL MÜZE SAYIMIZIN 453'E ULAŞMIŞ OLMASI GURUR VERİCİ'

Bakan Yardımcısı Yazgı, 2002 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerde gerçekleştirilen sergi sayısının 667'ye ulaştığını kaydederek, "Özellikle son 5 yılda gerçekleştirilen sergiler, müzecilik alanında ulaştığımız dinamizmi ve dönüşümü açıkça ortaya koymaktadır. 2024 yılında Japonya'da, 2024-2025 yıllarında Kore'de açtığımız 'Hititler' temalı sergiler, İtalya'da Roma'nın kalbi Kolezyumda 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi' Sergisi, 2025 yılında yine Roma'da Forum alanında 'Kybele' temalı sergiler düzenledik. Bunlardan Göbeklitepe sergimiz 6 milyon ziyaretçi ile tarihimizin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşan sergimiz olmuştur. 2026 yılı Şubat ayında ise Almanya Berlin'de 'Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam' sergisinin açılışını yaptık. Taş Tepeler temalı sergilerimizi Çin, Japonya, Avusturya gibi dünyanın önemli birçok kültür noktasında yapmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte özel müzelerimizin katkısını da çok önemsiyoruz. Bakanlık olarak desteklediğimiz özel müze sayımızın bugün 453'e ulaşmış olması, kültür hayatımız adına gurur vericidir" ifadelerini kullandı.

Yazgı daha sonra sergi alanını gezerek, eserler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı