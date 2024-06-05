Ankara Çubuk'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

Kaymakam Adem Keleş, Çubuk Halk Eğitimi Merkezince Çubuk Belediyesi Sergi ve Fuaye Alanı'nda organize edilen serginin açılışında, kadınların kurslara ilgi gösterdiğini söyledi.

Kurslara 3 binin üzerinde kadının katıldığını belirten Keleş, "Kursiyerlerimiz, kurslarda değişik yetenek ve beceriler kazanıyorlar. Kursların önemi büyük. Sergiye ev sahipliği yapan belediyemize, sene boyunca kurslarımıza ve eğitim çalışmalarımıza verilen destek dolayısıyla teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş da göreve geldiklerinden beri bu tür faaliyetlere önem verdiklerini ifade etti.

Kursların önemine işaret eden Demirbaş, "Kurslara katılanlar, becerileriyle istihdama sağlandıkları katkılarla hayat boyu öğrenmenin önemini gösteriyorlar. Hem kurs hem de kursiyer sayını her geçen gün artırarak çalışmaları devam ettireceğiz. Biz de her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Çubuk Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Mesçioğlu ise kursiyerlerin kurslarda öğrendiği el işi, göz nuru eserleri sergilemenin mutluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, bir hafta sürecek serginin açılışını gerçekleştirdi.