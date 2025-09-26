Ani Ören Yeri'nde Yeni Selçuklu Kümbeti Bulundu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Selçukluların Anadolu'daki ilk izlerinden biri daha gün ışığına kavuştu. Ani Ören Yeri'nde devam eden kazılarda yeni bir Selçuklu kümbeti bulundu" dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'da Türk-İslam tarihimizin izlerini sürmeye devam ediyoruz. Ani kazıları tarihimize dair yepyeni kapılar aralıyor. Selçukluların Anadolu'daki ilk izlerinden biri daha gün ışığına kavuştu. Ani Ören Yeri'nde devam eden kazılarda yeni bir Selçuklu kümbeti bulundu. Anadolu'daki ilk Türk-İslam mezarlığı olarak kabul edilen Ani Selçuklu Mezarlığı'nda ortaya çıkarılan bu kümbet, Anadolu'daki Türk-İslam devrine ait ilk kümbet olma ihtimaliyle büyük önem taşıyor. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere emeği geçen tüm bilim insanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ANADOLU'DA TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İLK KÜMBET

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Anadolu'daki ilk Türk-İslam mezarlığı olarak kabul edilen Ani Selçuklu Mezarlığı'ndaki kazılar 2021 yılından bu yana sürdürülüyor. Daha önceki sezonlarda sekizgen gövdeli bir kümbet kalıntısı ile birlikte sandukalı mezarlar ve akıt tipi mezar odalarının gün yüzüne çıkarıldığı alanda, 2025 yılı çalışmalarında tuğladan kare gövdeli yeni bir kümbete ulaşıldı. Ani Ören Yeri'nde bulunan kümbetin tuğla gövdeli olması, Büyük Selçuklu mezar mimarisinin Anadolu öncesi coğrafyalarda inşa ettiği geleneği devam ettirmesi açısından önem taşıyor. Uzmanlar, kümbetin Anadolu'daki Türk-İslam dönemine ait ilk kümbet olabileceğini belirtiyor. Kümbet ve çevresindeki arkeolojik kazı çalışmaları ise devam ediyor.