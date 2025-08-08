Ani Ören Yeri'nde Hz. İsa Figürü Taş Rölyef Sergileniyor

Ani Ören Yeri'nde Hz. İsa Figürü Taş Rölyef Sergileniyor
Kars'taki UNESCO Dünya Mirası Ani Ören Yeri'nde yapılan kazılarda çıkarılan Hz. İsa figürlü taş rölyef, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. 1892 yılından bu yana depoda bekleyen eser, önemli bir kültürel miras olarak ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Kars'ta UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'ndeki kazılarda çıkarılan Hz. İsa'nın figürünün olduğu taş rölyef, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan; cami, kilise ve katedral gibi dini mekanların yanı sıra tarihi yapıları ve kültürel hazineleri bünyesinde barındıran Ani, Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliğiyle de ayrı bir önem taşıyor.

Surlar, cami, katedral, saray, kiliseler, manastırlar, hamam, köprü ve bir bölümü yıkılmış kapalı pasajdan oluşan yaklaşık 25 kadar önemli yapının ayakta kaldığı Ani'de her dönem kazı çalışmaları yürütülüyor.

1892 yılında Rus arkeolog Nikolai Yarkovleviç Marr tarafından yapılan kazı çalışmasında çıkarılan Hz. İsa'nın figürünün olduğu taş rölyef, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde ilk kez sergiye çıkarıldı.

Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdür Vekili Hakim Aslan, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" kapsamında asırlar önce Ani Ören Yeri'ndeki kazılarda çıkarılan eserlerin sergilendiğini söyledi.

Sergiye açılan en önemli eserler arasında yer alıyor

Hz. İsa figürünün yer aldığı taşın çok önemli olduğuna işaret eden Aslan, Ani'nin Hikayesi Sergisi kapsamında 196 eseri ilk defa olmak üzere, toplam 244 eser sergilediklerini anlattı.

Bu eserler arasında da ilk defa sergilenen bir taş rölyefin bulunduğuna dikkati çeken Aslan, "Rölyefte hemen merkez ve altta bulunan bir Aziz portresi bulunmakta, Aziz portresinin hemen üzerinde ise taht üzerinde cepheden ayaktan verilmiş Hz. İsa figürü yer alıyor. Hz. İsa figürünün iki tarafında Hz. İsa'ya sunak veren iki asker görülmektedir. Bu rölyef Müze Müdürlüğümüz açısından sergilenecek en önemli eserler arasında bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir asır önce bulunan eserin ilk kez sergiye çıkartıldığını vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"Bu eserin bulunma hikayesi de önemli. 1892 yılında başlayan Nikolai Yarkovleviç Marr tarafından kazı çalışmalarına başlanan dönemde bulunan bir eser. Yani eserin bulunma tarihi de yaklaşık 130 yıl evveline dayanmaktadır ve Müze Müdürlüğümüz deposunda muhafaza altına alınmaktaydı. Bu sergi projesi kapsamında da ziyaretçinin sergilenmesine kavuşmuş oldu."

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Kültür Sanat
Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı

Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı
