Anadolu Üniversitesinde Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Anadolu Üniversitesi (AÜ), Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen "Bir Sofrada Miras" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Turizm Fakültesi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, gastronominin kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Adıgüzel, "Yemek de bir sanattır, tatlı da bir sanattır. Mutfak Sanatları Bölümümüz Türkiye'deki en iyi gastronomi bölümlerinden biri. Öğrencilerimiz mezun olmadan sektörde iş bulabilecek yetkinliğe sahip oluyor." dedi.

Turizm Fakültesi Dekanı Hakan Yılmaz ise fakültenin uygulama odaklı eğitim anlayışına dikkati çekerek, akademi ile sektör arasındaki işbirliğinin öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerinin hazırladığı uygulama ve proje çalışmaları katılımcıların beğenisine sunuldu.

Programda ayrıca Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "Geçmişin Kapıları Turist Rehberleri ile Aralanıyor" başlıklı bitirme tezi poster sergisi de açıldı.

Etkinliğe, Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, rektör yardımcıları, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.