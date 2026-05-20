Haberler

Anadolu Üniversitesinde Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Üniversitesi, Türk Mutfağı Haftası kapsamında 'Bir Sofrada Miras' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, gastronominin kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Etkinlikte öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ), Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen "Bir Sofrada Miras" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Turizm Fakültesi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, gastronominin kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Adıgüzel, "Yemek de bir sanattır, tatlı da bir sanattır. Mutfak Sanatları Bölümümüz Türkiye'deki en iyi gastronomi bölümlerinden biri. Öğrencilerimiz mezun olmadan sektörde iş bulabilecek yetkinliğe sahip oluyor." dedi.

Turizm Fakültesi Dekanı Hakan Yılmaz ise fakültenin uygulama odaklı eğitim anlayışına dikkati çekerek, akademi ile sektör arasındaki işbirliğinin öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerinin hazırladığı uygulama ve proje çalışmaları katılımcıların beğenisine sunuldu.

Programda ayrıca Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "Geçmişin Kapıları Turist Rehberleri ile Aralanıyor" başlıklı bitirme tezi poster sergisi de açıldı.

Etkinliğe, Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, rektör yardımcıları, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik

Trump'tan dikkat çeken Erdoğan açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

Müjdeyi verdi: Cuma günü tanıtacağız
Yüksel Yıldırım, satın alması için kendisine teklif edilen kulübü açıkladı

Satın alması için kendisine teklif edilen kulübün ismini verdi

Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı

Şaşkına çeviren anlar! Bir anda gençleri tokatlamaya başladı
Tarihi karar İstanbul'da verildi! Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği

Tarihi değişiklik kararı İstanbul'da verildi
Parti binasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek görüntü
Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın

Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren bir kulübümüz daha var
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi