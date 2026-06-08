Haberler

Anadolu'dan Deyişler konseri büyük beğeni topladı

Anadolu'dan Deyişler konseri büyük beğeni topladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Üniversitesi Halk Bilimi Merkezi tarafından düzenlenen 'Anadolu'dan Deyişler' konserinde, farklı yörelere ait türküler ve halk ozanlarının eserleri seslendirildi. Etkinlik akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Anadolu Üniversitesi Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Anadolu'dan Deyişler" adlı Türk Halk Müziği konseri, Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonunda gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından sahnelenen konsere akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu'nun farklı yörelerinden eserler seslendirildi

Konserde topluluğun koro şefliğini Serpil Ayar üstlenirken, orkestrayı Uğur Ünlü yönetti. Programda Tunceli, Erzurum, Erzincan, Sivas, Amasya ve Tokat başta olmak üzere Anadolu'nun farklı yörelerine ait türküler seslendirildi.

Türk halk müziğinin önemli eserleri dinleyicilerle buluştu

Anadolu'nun kültürel zenginliğini yansıtan repertuvarda Karacaoğlan ve Nesimi gibi önemli halk ozanlarının eserlerine de yer verildi. Türk halk müziğinin seçkin örneklerinin seslendirildiği konser, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinlik, sanatçılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak

Türk siyasi tarihinde bir ilk! Krizin çözümünün tek yolu var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Vincenzo Italiano'dan 3 isme kesik! Kampa dahi götürmüyor

Gelir gelmez 3 isme ''Güle güle'' dedi

CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler

CHP'nin ağır topundan Özgür Özel'e sert sözler

Cinayet gibi kaza! Talihsiz emlakçının ölüm anı anbean kamerada

Emlakçının acı sonu! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay

Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...

Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu
Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı

Türkiye'nin en büyüğünde kapaklar açıldı, görüntüler mest etti
Kocasını aldatan kadının sözleri 'Bu kadarına da pes' dedirtti

Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti