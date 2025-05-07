Anadolu Ateşi Modern Dans Gösterisi ile Sezonu Açtı

Anadolu Ateşi dans topluluğu, sezonun açılışını Antalya'nın Serik ilçesinde yaptı.

Topluluğun, halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek hazırladığı modern standartlarda kültürel gösteri, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Gösteri kapsamında tarihi konu alan sinevizyon gösterisi tiyatronun duvarlarına yansıtıldı.

Anadolu Ateşi ekibi, Gürcistan'dan gelen 4-15 yaş çocuklardan oluşan dans topluluğu Geni ile de sahneye çıktı.

Topluluk, gösteri boyunca 3 bölümde Kafkas danslarını sundu. Son bölümde ise dansçılar, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan ile selamlama yaptı.

Erdoğan ve dans topluluğu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e, fotoğrafını sinevizyona yansıtarak saygı gösterisinde bulundu.

Gösteriyi izleyen yerli ve yabancı turistler topluluğu ayakta alkışladı.

Genel Sanat Yönetmeni Erdoğan, gazetecilere, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Anadolu Ateşi'nin bu senenin ilk gösterisini yaptıklarını söyledi.

Özel bir gösteriyle açılış yapmak istediklerini belirten Erdoğan, "Bu senenin güzel bir sezon olacağını düşünüyorum. Gösterilere büyük bir ilgi var. Türkiye'ye gelen yabancı konukların izleyebileceği en güzel şeylerden bir tanesi bu gösteri. Bu gösteriyi izlerken aynı zamanda bu muhteşem Aspendos Antik Tiyatrosu'nun atmosferini de görmüş oluyorlar." dedi.

Gürcistan dans topluluğu Geni'den dansçı Elene Oniani de bu yıl gösteri için ikinci kez Aspendos Antik Tiyatrosu'na geldiklerini, Anadolu Ateşi ekibi ile gösteri yapmaktan çok mutlu olduklarını ifade etti.