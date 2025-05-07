Hindistan, Pakistan'ı füzelerle vurdu! Misilleme anında geldi

Komşu ülkeyi füzelerle vurdular! Misilleme anında geldi
'İmamoğlu'na suikast ihbarı' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İmamoğlu ile ilgili "suikast" iddiası! Emniyetten açıklama var
İki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu

Gencecik iki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu
Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu

Anadolu Ateşi Modern Dans Gösterisi ile Sezonu Açtı

Anadolu Ateşi Modern Dans Gösterisi ile Sezonu Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ateşi dans topluluğu, sezonun açılışını Antalya'da Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirdi. Gösteri, tarihi sinevizyon gösterisi ve Gürcistan'dan gelen çocuk dans topluluğu Geni'nin katılımıyla zenginleştirildi. Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, etkinliği hatırlanan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e saygı duruşuyla tamamladıklarını belirtti.

Anadolu Ateşi dans topluluğu, sezonun açılışını Antalya'nın Serik ilçesinde yaptı.

Topluluğun, halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek hazırladığı modern standartlarda kültürel gösteri, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Gösteri kapsamında tarihi konu alan sinevizyon gösterisi tiyatronun duvarlarına yansıtıldı.

Anadolu Ateşi ekibi, Gürcistan'dan gelen 4-15 yaş çocuklardan oluşan dans topluluğu Geni ile de sahneye çıktı.

Topluluk, gösteri boyunca 3 bölümde Kafkas danslarını sundu. Son bölümde ise dansçılar, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan ile selamlama yaptı.

Erdoğan ve dans topluluğu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e, fotoğrafını sinevizyona yansıtarak saygı gösterisinde bulundu.

Gösteriyi izleyen yerli ve yabancı turistler topluluğu ayakta alkışladı.

Genel Sanat Yönetmeni Erdoğan, gazetecilere, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Anadolu Ateşi'nin bu senenin ilk gösterisini yaptıklarını söyledi.

Özel bir gösteriyle açılış yapmak istediklerini belirten Erdoğan, "Bu senenin güzel bir sezon olacağını düşünüyorum. Gösterilere büyük bir ilgi var. Türkiye'ye gelen yabancı konukların izleyebileceği en güzel şeylerden bir tanesi bu gösteri. Bu gösteriyi izlerken aynı zamanda bu muhteşem Aspendos Antik Tiyatrosu'nun atmosferini de görmüş oluyorlar." dedi.

Gürcistan dans topluluğu Geni'den dansçı Elene Oniani de bu yıl gösteri için ikinci kez Aspendos Antik Tiyatrosu'na geldiklerini, Anadolu Ateşi ekibi ile gösteri yapmaktan çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küresel ısınma, ölümcül mantar hastalığını Avrupa'ya yayabilir

Ölümcül hastalık Avrupa'ya yayılabilir: Tedavisi son derece zor
Final gibi yarı final! Inter-Barcelona'yı 4-3 mağlup ederek final biletini aldı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.