Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Bursa'da Coşkulu Bir Gösteri Sundu
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gösteriye ilgi büyük oldu. Anadolu'ya özgü dansları modern müzikle harmanlayan topluluk, seyircilerden tam not aldı.
Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Bursa'da sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteriye vatandaşlar ilgi gösterdi.
Gösteri topluluğunun seyirciye alkışlar eşliğinde tempo tutturması salonda coşkuyu artırdı.
Anadolu'ya özgü yöresel dansları modern müzikler ve dans figürleriyle harmanlayarak görsel bir şölen yaşatan topluluk seyircilerden tam not aldı.
Gecenin sonunda sırayla sahneye çıkarak Bursalı sanatseverleri selamlayan topluluk uzun süre alkışlandı.