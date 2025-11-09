Anadolu Ateşi, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Büyüledi

Türkiye Kültür Yolu Festivali Antalya etkinlikleri kapsamında Anadolu Ateşi dans topluluğu gösterisi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu.

Türk kültürünün büyüleyici dansları ve tarihi atmosferi bir araya getiren ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden esinlenilen dansların sahnelendiği gösteride, Aspendos'un tarihi duvarlarına Türk bayrağı ve Anadolu'dan manzaralar yansıtıldı.

Gösteride ayrıca, antik kentin yapılışını canlandıran özel bir kesit de yer aldı.

Yaklaşık 2 saat süren, halka açık ücretsiz sergilenen gösteriye, yerli ve yabancı sanatsever yoğun ilgi gösterdi. Aspendos Antik Tiyatrosu'nda boş yer kalmazken, bine yakın izleyici yer bulamadıkları için gösteriyi ayakta izledi.

Gösteri öncesinde izleyiciler ellerindeki cep telefonlarının ışıklarını yakarak Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'ı alkışladı.

Gösteri sonunda dansçılar, Mustafa Erdoğan ile sahnede seyircileri selamladı. İzleyiciler Erdoğan ve dansçıları dakikalarca ayakta alkışladı.

Anadolu'nun mitolojik ve kültürel tarihinden ilham alan Anadolu Ateşi dansları, 3 binden fazla geleneksel halk dansı figürünü, bale ve çağdaş dans gibi modern stillerle birleştiriyor.