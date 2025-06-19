Amos Antik Kenti'nin Tiyatro Yapısında Çevre Düzenlemesi Tamamlandı

Amos Antik Kenti'nin Tiyatro Yapısında Çevre Düzenlemesi Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti'nin tiyatro yapısının orkestra bölümünde çevre düzenlemesi çalışmaları başarıyla tamamlandı. Geleceğe Miras Projesi kapsamında devam eden kazılar, antik kentin sivil yaşamına dair önemli ipuçları sunuyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti'nin tiyatro yapısı orkestra bölümünün çevre düzenlemesi tamamlandı.

2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnameli kazı statüsüne alınan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleceğe Miras Projesi kapsamında desteklenen kazı çalışmaları, Marmaris Ticaret Odası (MTO), Marmaris Belediyesi ile Martı Otel ve Marina sponsorluğunda sürdürülüyor.

Asarcık Tepesi'nde yer alan antik kentte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer'in başkanlığında 2025 yılı çalışmaları devam ediyor.

Marmaris Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleceğe Miras Projesi kapsamında desteklenen kazı çalışmalarında bu yıl, 3 yıldır sürdürülen tiyatro yapısındaki orkestra bölümün çevre düzenlemesinin tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kentin orta terasında yer alan Apollon Samnaios Tapınağı etrafında çevre düzenlemesi çalışmaları başlatıldı. 2023 yılından bu yana sürdürülen, kentin sivil yaşamına dair önemli ipuçları sunan sivil yapılar bölgesindeki kazılar bu yıl da devam ediyor. Tiyatronun sahne binası, akropolde yer alan Athena Kutsal Alanı (Temenos) ve kuzey surlarda, kazı, sondaj, belgeleme, basit onarım ve çevre düzenleme faaliyetleri yürütülüyor. Tespit edilen mimari kalıntılarda derz, capping ve basit koruma uygulamaları yapılıyor. Antik kentin deneyimlenmesini kolaylaştıracak modern yürüyüş güzergahı onarım çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor."

Amos'ta atılan her adımın, binlerce yıllık tarihin izlerini geleceğe taşıdığının kaydedildiği açıklamada, kazı başkanı Gürbüzer ve ekibine teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Kültür Sanat
İran yeniden vurmaya başladı! Netanyahu'dan tedirgin eden sözler

İran yeniden vurmaya başladı, Netanyahu'dan tedirgin eden sözler
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın
Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti

Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ve oğlu girdikleri denizde can verdi

Serinlemek için girdikleri deniz baba ve oğluna mezar oldu
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
Ordu'da yol çalışmasında Roma-Bizans dönemine ait mezar kalıntısı bulundu

Yol çalışmasında Roma döneminden kalma mezarlar bulundu
İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB'den iddialara yanıt

İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB noktayı koydu
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda 4 kişiye tahliye

İBB yolsuzluk operasyonunda 4 tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.