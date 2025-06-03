Amisos Çocuk Korosu, Türkiye Korolar Şenliği'nde İki Ödül Kazandı

Amisos Çocuk Korosu, Türkiye Korolar Şenliği'nde İki Ödül Kazandı
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Samsun'da faaliyet gösteren Amisos Çocuk Korosu, 7-12 yaş grubu çocuklardan oluşarak katıldığı Türkiye Korolar Şenliği'nde 'Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısı' ile 'Jüri Özendirme Ödülü' kazandı. Koro, müzik alanında önemli başarılara imza atıyor.

Amisos Çocuk Korosu'na Türkiye Korolar Şenliği'nde iki ödül

SAMSUN - Samsun'da 7-12 yaş grubu çocuklardan oluşan Amisos Çocuk Korosu, katıldığı Türkiye Korolar Şenliği'nde "Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısı" ödülü ile "Jüri Özendirme Ödülü"ne layık görüldü.

Çalışmalarına Aralık 2024'te başlayan ve çoğunluğunu müzik öğretmeni çocuklarının oluşturduğu Amisos Çocuk Korosu, sanatla yetişen bireyler hedefiyle yola çıkan bir çocuk korosu topluluğu olarak kısa sürede önemli başarılara imza attı. İlk konserini 25 Nisan 2025'te düzenlenen müzik festivalinde veren koro, 11 Mayıs'ta ise Atakum AtaSahne'de sahneye çıkarak bir ilki gerçekleştirdi. Çoğunluğunu velilerin oluşturduğu Amisos Akademi Korosu ile birlikte "Aile Konseri" veren koro üyeleri, müziğin birleştirici gücünü sahneye taşıdı.

Türkiye'nin en prestijli müzik organizasyonları arasında yer alan ve bu yıl 27'ncisi Ankara'da düzenlenen Türkiye Korolar Şenliği'ne katılan Amisos Çocuk Korosu, müzik bölümleri, güzel sanatlar liseleri ve özel toplulukların yer aldığı platformda büyük beğeni topladı. Müzik alanında uzman jürinin değerlendirmesi sonucunda, "Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısı" ile "Jüri Özendirme Ödülü"nü kazanan koro, Samsun'un sanatsal potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Amisos Çocuk Korosu'nun bu başarısında emeği geçen Koro Şefi Kader Genç, yardımcı şefler Tuba Yüce ve Burak Şahin ile destek veren aileler, çocukların gelişimine büyük katkı sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat
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