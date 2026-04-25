Ameliyathaneden okyanusa uzanan hikaye Kuşadası'nda anlatıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen etkinlikte, sualtı fotoğrafçısı ve göz hekimi Op. Dr. Eser Paşa, ameliyathane ile sualtı arasında kurduğu bağı anlatarak doğa ve insan yaşamına dair farkındalık oluşturdu.

Kuşadalı fotoğrafçıları bir araya getiren Kuşadası Fotoğraf Dostları (ADAFOD), "Fotoğrafçının Beslenme Saatleri" etkinliklerinde bu hafta milli sualtı fotoğrafçısı ve göz hekimi Op. Dr. Eser Paşa'yı ağırladı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin konusu ise "İki Dünya, Tek Nefes" oldu. Bu temayla sunum gerçekleştiren milli sualtı fotoğrafçısı Paşa, ameliyathane ile sualtı arasında kurduğu bağı anlatarak iki farklı dünyanın aslında aynı sorumluluk ve hassasiyetle yürütüldüğünü vurguladı. Paşa, bir yanda insan hayatına dokunan bir meslek, diğer yanda doğayı ve deniz yaşamını koruma çabasının ortak noktada buluştuğunu ifade etti. Sualtı fotoğrafçılığının yalnızca bir sanat değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu ifade eden Paşa, doğayı anlamanın ve korumanın önemini hatırlattı. Ayrıca Paşa, sualtı fotoğrafçılığında yalnızca fotoğraf tekniğinin yeterli olmadığını, aynı zamanda çok iyi bir dalgıç olunması gerektiğini belirtti.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Milli sualtı fotoğrafçısı ve göz hekimi Op. Dr. Eser Paşa'nın 'İki Dünya, Tek Nefes' temasıyla gerçekleştirdiği sunum, katılımcıları hem düşündürdü hem de derinden etkiledi. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda dünya şampiyonlukları ve önemli başarılar elde eden Dr. Eser Paşa, ameliyathane ile sualtı arasında kurduğu güçlü bağ üzerinden, iki farklı dünyanın aslında aynı nefeste buluştuğunu anlattı. Birinde hayata dokunan eller, diğerinde yaşamı korumaya çalışan bir bilinç. Her iki dünyada da sabrın, dikkatin ve sorumluluğun ne kadar hayati olduğunu vurguladı. Sualtının etkileyici dünyasından yansıttığı görüntülerle izleyenleri derin bir yolculuğa çıkaran Paşa, bu eşsiz yaşam alanının aynı zamanda ne kadar kırılgan olduğuna da dikkat çekti. İklim değişikliğiyle değişen dengeler, çoğalan türler ve özellikle denizleri kuşatan plastik kirliliğine vurgu yaptı" dedi.

Sunumun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Op. Dr. Eser Paşa'ya, EKODOSD Denetim Kurulu Üyesi sualtı fotoğrafçısı diş hekimi Rüştü Kirman ve Habip Yanç tarafından ADAFOD adına teşekkür belgesi takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı