Amasya'daki Maden Camii'nde Hz. İsa ve havarilerinin figürleri

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan 19. yüzyıldan kalma Maden Camii'nin kilise olduğu dönemde yapılan restorasyonda ortaya çıkarılan Hz. İsa ve havari figürleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Figürler, cami tavanında açılır kapanır bir sistemle sergileniyor.

Hz. İsa ve havarilerinin figürleri cami kubbesinde

AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 19. yüzyıldan kalma Maden Camii'nin kilise olduğu dönemde kubbesine yapılan Hazreti İsa ve havari figürleri görenlerin ilgisini çekiyor. Figürler, 16 yıl önce yapılan restorasyonda bulunarak yeniden gün yüzüne çıkarılmıştı.

1800'lü yıllarda yöredeki gümüş madenlerinde çalışan Rumlar için inşa edilen kilise, 1928 yılında Batı Trakya'dan buraya göç edilmesi sonrasında orijinal yapısı korunarak camiye çevrilmiş. Caminin tavanında önceleri üzerleri badanayla kapatılmış olup sonraki restorasyonlarda badananın temizlenmesiyle ortaya çıkartılan Hz. İsa ve dört havarisi Matta, Markos, Yuka ve Yuhanna'ya ait figürler özellikle Hıristiyan ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekiyor.

Bu figürler, cami tavanına yapılan açılır kapanır bir sistem sayesinde sergilenebiliyor. Figürler, namaz kılınacağı zaman perdeyle kapatılıyor. 2007 yılında yapılan restorasyon sırasında bulunan resimlerin dikkatle muhafaza edildiğini belirten Araştırmacı-Yazar Hüseyin Menç, "Resimler ibadet edildiği sırada perdeyle kapatılıyor. Aynı İstanbul'daki Ayasofya Camii'nde uygulanan teknik gibi görülmek istendiği sırada açılabiliyor" dedi.