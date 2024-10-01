Amasya'da Köylü Kadınlardan Tarih Turu

Köylü kadınlardan Amasya'da tarih turu: Müzeleri ilk defa gezdiler

AMASYA - Amasya'nın Gerne köyünden 35 kadın, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde köylerinden otobüsle yola çıkıp şehir merkezinde tarih turu attı. Amasya Müftülüğünün düzenlediği etkinliğe katılan kadınlar, daha önce hiç gitmedikleri müzeleri ve camileri gezip dolaştı.

Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi ve Ferhat Su Kanalı'ndan başlayan gezinin rotası Amasya Müzesi, Sultan II. Bayazid Camii ve Amasya Üniversitesi İmaret Bilim Sanat Kültür Merkezi ile devam etti. 14. yüzyıldan kalma Müslüman Türklere ait mumyalar ve 1914 yılı Amasya'sını yansıtan Minyatür Amasya Müzesi en ilginç görülen eserler olarak dikkat çekti.

Müzeleri ilk defa gezdiler

4 çocuk ve 9 torunu bulunan 65 yaşındaki Sahure Cebeci, şehre alışveriş yapmak için gelmesine rağmen müzeleri daha önce hiç dolaşmadığını hatırlattı. Hamide Çelik de "Ferhat Su Kanalı'nın kıyısından geçiyorduk. Ancak hiç dolaşmamıştık. Köyde işimiz çok olduğu için bir türlü fırsat bulamıyorduk. Geziden çok mutlu olduk" diye konuştu.

Müftü Bayram: "Büyüklerimize saygı birinci görevimiz"

Etkinliği organize etmenin mutluluğunu yaşadıklarına değinen Amasya Müftüsü Hamza Bayram ise "Büyüklerimize ve yaşlılarımıza saygı göstermemiz, onlara her zaman hürmette kusur göstermememiz birinci görevimizdir" şeklinde konuştu. Müftü Bayram, etkinlikte görev alan personeli Ömer Çaycı'yı da tebrik etti.