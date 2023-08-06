Amasya'da Karadeniz Kültürü Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

Amasya'nın Taşova ilçesinde Karadeniz kültürünü tanıtım etkinliği düzenlendi.

Tatlıpınar köyünde köy muhtarlığı ve Karadenizliler Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Karadeniz kültürüne ait yemek, tarım, günlük aletler, kıyafetler tanıtıldı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Karadeniz'in Anadolu'nun renkli kültürlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Her yörenin kendine ait özelliklerinin olduğunu söyleyen Öztürk, "Her kültürün bu memlekete kattığı ayrı bir enerji ve sinerjisi vardır. Taşova ilçemizde 1948 yılında şu veya bu sebeple buraya gelip vatan ve yurt edinen, yaşayacakları bir yer haline getiren büyüklerimizin bizlere emanetidir. Karadeniz bölgesinden gelen insanlar olarak kültürümüzü korumaya, yaşatmaya gayret ederken yaşadığımız bölgenin kültürü ile de etkileşimimizi devam ettirmeye gayret gösteriyoruz." dedi.

Programa AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, YEG Derneği Başkanı Kadir Aydoğan ile vatandaşlar katıldı.