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Altın Portakal’da Genç Başarı Ödülleri Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas’a

Altın Portakal’da Genç Başarı Ödülleri Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas’a
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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Genç Başarı Ödülleri, bu yıl oyuncular Cem Yiğit Üzümoğlu ve 16 yaşındaki Leyla Smyrna Cabas’a verilecek. Ödüller, 24 Ekim’deki açılış töreninde takdim edilecek.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Genç Başarı Ödülleri", bu yıl Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas'a takdim edilecek.

Türkiye'nin en köklü sinema etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 63'üncüsü, 24-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında bu yıl verilen Genç Başarı Ödülleri, tiyatro, dizi ve sinema dünyasında önemli projelerde yer alan genç oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve kariyerinin henüz başında olmasına rağmen sergilediği etkileyici performanslarla dikkat çeken 16 yaşındaki oyuncu Leyla Smyrna Cabas'a verilecek. Geçtiğimiz sene Cansu Baydar'a verilen "Genç Başarı Ödülü", 24 Ekim Cumartesi günü yapılacak açılış töreninde takdim edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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