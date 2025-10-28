Altın Portakal Film Festivali'nde 'Doğudan Fragmanlar' Filmi Gösterime Girdi

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nde gösterimi gerçekleştirilen 'Doğudan Fragmanlar' filmi izleyiciyle buluştu. Kar altında sadece dış mekanlarda çekilen filmle ilgili konuşan yönetmen Erkan Yazıcı, "Bu örneği olan bir durum değil. Ben ikinci filmini yapan bir yönetmen olarak çok cesur bir karar aldığımın farkındayım" dedi.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan 'Doğudan Fragmanlar' filmi izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Erkan Yazıcı'nın yaptığı Türkiye, İspanya ortak yapımı filmin kadrosunda Güldestan Yüce, Turgay Atalay, Elvin Köse, Hüseyin Taş yer aldı. Filmin gösteriminin ardından film ekibi yapılan söyleşide izleyicilerle buluştu.

'ZAMANI YAKALAYABİLECEĞİMİZ TEK ŞEY, SİNEMA'

Filmin çekim tekniğiyle alakalı konuşan yönetmen Erkan Yazıcı, "Film sanatı, bir hikaye anlatma biçimi değil; bir zaman inşa etme aynı zamanda. Zaman insanı düşünmeye, hayal etmeye, hakikatle arasında bağ kurmaya iten bir şey olarak görüyorum. Zamanı yakalayabileceğimiz tek şey, sinema. Ben kameramı mekanların dışında tutarak gerçeklikle ilgili sınır koyarak bunun ötesi hakikattir; buraya bakmamız gerekiyor diye bir tercih yaptım. Bu örneği olan bir durum değil. Ben ikinci filmini yapan bir yönetmen olarak çok cesur bir karar aldığımın farkındayım" dedi.

'GÖRDÜĞÜNÜZ TÜM MEKANLAR, GERÇEK MEKANLAR'

Çekim şartlarının zorluklarından bahseden filmin ortak yapımcısı Mahpare Tanın, "Projeyi çekmeye başlamadan önce farklı mevsimlerde dört defa mekanları gezdik. Mekanların o mevsimlerde nasıl göründüğünü görmek istedik. Kardan çıkamama ihtimalimizi de öngörerek alternatif mekanlar belirledik. Araçlarla dahi çıkamadığımız yerlerde belirlediğimiz alternatif mekanlara yöneldik. Gördüğünüz tüm mekanlar, gerçek mekanlar. Zorlu bir süreçti. Filmimiz çok yeni ilk festival açılışımızı burada yapıyoruz. Buradan Hindistan'a geçeceğiz" diye konuştu.

'SAFİYE, BİZ KADINLARIN KALBİNDE'

Filmi ilk defa festivalde izlediğini söyleyen oyunculardan Güldestan Yüce, "Filmle ilgili kendi aramızda da çok uzun konuştuk. Safiye, bugüne kadar oynadığım karakterlerin içinde çok başka bir yerde. 'Safiye bir renk olsa hangi renk olur' diye konuşmuştuk. Safiye, biz kadınların kalbinde. Bütün renkleri göğsünde taşıyıp, mücadele ve inatla yürümeye devam eden bir kadın. Bu bizim için çok önemli bir nokta" dedi.

'BENİM İLK FİLMDİ'

Karakteri yaşayarak oynadığını söyleyen Elvin Köse, "Karakterlere hazırlanırken öncesinde bir çalışmamız oldu. Ben kara çıkana kadar karakteri o kadar bulamadım ama kara çıkınca doğa, dağlar, soğuk; insan olarak hissettiğim şeyler karakterime katman kattı. Bütün bunlar birleşince karakteri orada buldum. Benim ilk filmimdi ve benim için oldukça değerli bir deneyimdi" diye konuştu.

'SADECE ÇIOK YORULDU'

Senaryonun çok güçlü olduğunu belirten Turgay Atalay da "Yönetmenimiz ilk senaryoyu gönderdiğinde, bu rol için birçok film izledim araştırma yaptım. Sonrasında yönetmenimize 'Benden ne istiyorsun' diye sordum. Bana istediğini söyledi ve ben kendimi ona teslim ettim. Sadece çok yoruldu. Yönetmenimiz istediğini almak için çok uğraşıyordu" dedi.