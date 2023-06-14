Alim Kasımov ve kızı Fergana Kasımova, İstanbul'da konser verdi

Azerbaycan'ın ünlü halk sanatçısı Alim Kasımov ve kızı Fergana Kasımova, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı vesilesiyle konser verdi.

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen konser, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda düzenlendi.

Konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan usta sanatçı Alim Kasımov, restorasyon sonrası AKM'de ilk konserleri olacağını belirterek "Türkiye'de konserlerimiz oldu ama burada ilk kez olacak. Türk kardeşlerimize güvenimiz sonsuz. Azerbaycan-Türkiye dostluğu, Türk kardeşliği ebediyen devam etsin. Türk kardeşlerimizin Karabağ'da bizimle birlikte olması bizi gururlandırdı." dedi.

Kasımov, Türkiye'ye her geldiklerinde evlerinde gibi hissettiklerini ifade ederek "Türkiye'den bizi çağırdıkları an elimizde ne iş olursa olsun bırakır, hemen geliriz. Umarım gelecekte Türk dünyasıyla daha fazla etkileşim içerisinde olacağız." diye konuştu.

Fergana Kasımova da böyle özel bir gün için İstanbul'da konser verecek olmaktan onur duyduğunu belirterek "Ulu önderimizin doğumunun 100. yılı için davet edildik. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Türkiye'nin dünyada elde ettiği başarılarla gurur duyuyoruz"

Etkinlikte konuşma yapan Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, bu geceyi Haydar Aliyev'in doğumu vesilesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle düzenlediklerini söyledi.

Haydar Aliyev'in hatırasını her zaman yaşatmaya çalıştıklarını belirten Mustafayeva, "Haydar Aliyev, bizlere iki devlet tek millet şiarını bıraktı ve onun doğumunun 100. yıl dönümünü kutlarken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun da 100. yılını kutlamak bizlerin sevincini iki kat artırmıştır. Kardeş ülkemizin her geçen yıl tüm dünyada elde ettiği başarılar bizleri çok mutlu ediyor, biz bununla gurur duyuyoruz. Bu kardeşlik ilişkimizin ebediyen yaşayacağını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Haydar Aliyev'in hem Azerbaycan tarihinde hem de Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilip güçlendirilmesinde özel ve önemli bir yeri olduğuna işaret ederek "Bu gece Azerbaycan halk müziğini dünyaya tanıtan, UNESCO müzik ödülü sahibi, Azerbaycan devlet sanatçısı ve muğam üstadı Alim Kasımov'un muhteşem sesinizden şarkılar dinleyeceğimiz için çok şanslıyız." dedi.

Konsere İstanbul'da bulunan yabancı başkonsolosluk ve misyon temsilcileri, üniversite temsilcileri, resmi kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra birçok davetli katıldı.