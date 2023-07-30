Aliağa Sanat Günleri'nde maNga ve Dedublüman konseri

Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde düzenlenen 'Aliağa Sanat Günleri' kapsamındaki yaz konserlerinde sahne alan alternatif rock müziğin sevilen grubu maNga ve Dedublüman, şarkılarıyla Aliağalı müzikseverlerle buluştu. Aliağa Sanat Günleri'nde sinema gösterimleri ve tiyatro oyunları da yer aldı.

Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde düzenlenen 'Aliağa Sanat Günleri' kapsamındaki yaz konserlerinde sahne alan alternatif rock müziğin sevilen grubu maNga ve Dedublüman, şarkılarıyla Aliağalı müzikseverlerle buluştu.

Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde hazırlanan 'Aliağa Sanat Günleri'nde yaz konserleri kapsamında, maNga ve Dedublüman, şarkılarıyla Aliağalı müzikseverleri coşturdu. Sinemadan çocuk gösterimlerine, konserlerden yetişkin tiyatrolarına kadar birçok sanatsal etkinliğin yer aldığı 'Aliağa Sanat Günleri', büyükten küçüğe Aliağalıların yaz akşamlarına renk katmaya devam ediyor.

Aliağa Sanat Günleri'nde bu hafta Helvacı Meydanı ve Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı'nda 'Kim Bu Aile' isimli film sinemaseverler ile buluştu. Çocuk tiyatroları kapsamında ise Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu'nda gösterime sunulan 'Karlar Ülkesi' minik izleyicisine keyifli anlar yaşattı.

'KİBARLIK BUDALASI' 740'INCI OYUNUNU ALİAĞA'DA SAHNELEDİ

Tiyatro şöleni kapsamında bu hafta, Moliere'in ölümsüz eseri 'Kibarlık Budalası', 740'ıncı oyunu ile Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Oruç Kaptan, Aydan Şener ve Hakan Altıner gibi oyuncuların rol aldığı oyun, gecenin sonunda izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, iki perde halinde sahnelenen ve büyük beğeni toplayan oyunu Aliağalı tiyatroseverler ile birlikte izledi.

ALİAĞA SANAT GÜNLERİ'NDE ROCK MÜZİK ŞÖLENİ

İki ay olarak planlanan 'Aliağa Sanat Günleri'nde temmuz ayı maNga ve Dedublüman konseriyle son buldu. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda ilk olarak Dedublüman sahne aldı.

BAŞKAN SERKAN ACAR'DAN MANGA VE DEDUBLÜMAN'A TEŞEKKÜR

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, şunları söyledi:

"MaNga ve Dedublüman'a Aliağa Sanat Günleri'ne katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tüm etkinliklerimizde yanımızda olan, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, her şeyin en iyisine layık Aliağalılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız."