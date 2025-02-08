Ali Akargöl, Kayseri'de Mimar Sinan'ın Kardan Heykelini Yaptı

Taş oyma sanatçısı Ali Akargöl, Kayseri'deki tarihi Hunat Hatun Medresesinin bahçesine Mimar Sinan'ın kardan heykelini yaptı.

Tarihi medresenin kapısından içeri giren vatandaşları karşılayan Mimar Sinan'ın kardan heykeli, ilgi çekiyor.

Medresedeki küçük atölyesinde Kültepe Ören Yeri'nden çıkan tabletlerin replikasyonlarını yapan taş oyma sanatçısı Akargöl, AA muhabirine, birkaç gündür kentte yoğun kar yağışı olduğunu, medresenin avlusunun da karla dolduğunu söyledi.

Daha öncede kar heykelleri çalıştığını anlatan Akargöl, şöyle konuştu:

"Güzel kar yağdı. Medresemizi biraz ön plana çıkarmak ve içimdeki projeleri, düşünceleri, enerjiyi atabilmek için Mimar Sinan'ı kardan heykelini çalıştım. Öncesinde büyük bir kardan adam yaptık. İki gün sürdü çünkü kaba işçiliği fazlaydı, bütün karı pekiştirip sıkıştırmanız lazım. İki günde Mimar Sinan'ımız sürdü, bugün de rötuşlarını yaptım. Kardan adamı yaparken bahçedeki karı kullandım ama dün toz kar vardı. Mimar Sinan'ı çalışmak için dışarıdan yumuşak kar getirip onunla çalıştık."

Akargöl, medresedeki diğer esnafın da dışarıdan kar getirme konusunda yardım ettiğini, kendisinin de kazıma, oyma ve heykel çalışmasını yaptığını dile getirdi.

Kentte doğan ünlü mimar Mimar Sinan'ın silüetini bildiğini aktaran Akargöl, "Mimar Sinan bize yabancı bir sima, yüz değil. Hava durumuna göre 3-4 gün sonra detaylar gider ama hava soğuk giderse ana hatlarıyla bir hafta durur. İnsanların hoşuna gitti. Fotoğraf çektiriyorlar, bizim de hoşumuza gidiyor." dedi.

Heykelin fotoğrafını çeken Sema Yazgı da medreseyi gezmek için geldiğini, kardan heykeli görünce şaşırdığını ifade etti.