Aleyna Tilki Hatay'da konser verdi - Haberler

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Aleyna Tilki Hatay'da konser verdi

İhlas Haber Ajansı - Recep Dağdelen - Kültür Sanat
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Aleyna Tilki Hatay'da konser verdi Hatay'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Türk pop müziğinin sevilen ismi Aleyna Tilki konser verdi.

Aleyna Tilki Hatay'da konser verdi

HATAY - Hatay'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Türk pop müziğinin sevilen ismi Aleyna Tilki konser verdi.

Antakya EXPO Alanı Amfi Tiyatro'da sahneye çıkan Aleyna Tilki, sevilen eserlerini seslendirdi. Sahnede dört dansçının eşlik ettiği Aleyna Tilki, fiziği ve danslarıyla izleyenlerden tam not aldı. İzdihamın yaşandığı konserinde Aleyna Tilki, sahne performansı ile kendisini dinleyenleri coşturdu.

İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Kültür Sanat

19 Mayıs kutlamaları, Aleyna Tilki, Konser, Hatay, Kültür Sanat, Haberler

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