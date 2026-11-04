Alanya'da 21. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu 10 heykeltıraşla başladı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu başladı.

Alanya Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle Alaaddin Keykubat Parkı yanındaki özel çalışma alanında gerçekleştirilen sempozyuma, Türkiye, İspanya, Gürcistan, Ukrayna, Fransa, İran, İtalya ve Bulgaristan'dan 10 heykeltıraş katıldı.

Başkan Vekili Murat Levent Koçak, burada yaptığı açıklamada, bu yıl 42 ülkeden 108 başvuru aldıklarını söyledi.

Değerlendirmelerin ardından 8 ülkeden 10 ismi belirlediklerini anlatan Koçak, "Kasım ayı sonuna kadar devam edecek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca sempozyum, Alanya'nın uluslararası sanat çevrelerindeki bilinirliğine katkı sunarken, kentimize yeni eserler kazandırıyor. Çıkacak eserler de kentin belirlenecek noktalarında sergilenecek." dedi.

Kaynak: AA