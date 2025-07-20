Akyatan Lagünü, Flamingolarla Renkleniyor

Göçmen kuşların mola yerlerinden Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü, flamingolarla hareketlendi.

Uluslararası öneme sahip sulak alanlardan Çukurova Deltası'nın en geniş lagünü Akyatan, bu yıl da kuşların göç yolundaki mola yerlerinden oldu.

Bölgede konaklayan flamingolar, lagüne renk kattı.

Flamingoların sudaki beslenmesi ve hareketleri kamerayla görüntülendi.