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Akyaka’da rafting sporcularına aşık geleneğiyle unutulmaz gece

Akyaka’da rafting sporcularına aşık geleneğiyle unutulmaz gece
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Akyaka’da kaymakamlık tarafından rafting eğitimi alan 60 öğrenci ve eğitmenleri onuruna kültürel program düzenlendi.

Akyaka'da kaymakamlık tarafından rafting eğitimi alan 60 öğrenci ve eğitmenleri onuruna kültürel program düzenlendi. Akyaka Yatılı Bölge Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Türk halk kültürünün önemli temsilcilerinden Aşık Yüksel Yıldızoğlu sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Akyaka Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen programa Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş da katıldı. Rafting eğitimi kapsamında ilçede bulunan 60 öğrenci ile eğitmenleri, hem yöresel kültürü yakından tanıma hem de keyifli bir akşam geçirme fırsatı buldu.

Program, Aşık Yüksel Yıldızoğlu'nun seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle başladı. Bağlaması eşliğinde seslendirdiği eserlerle büyük beğeni toplayan Yıldızoğlu, öğrencilere Anadolu'nun zengin halk kültürünü ve aşıklık geleneğini tanıttı. Katılımcılar zaman zaman türkülere eşlik ederken, salonda coşkulu anlar yaşandı.

Türkülerin ardından öğrenciler, eğitmenler ve protokol üyeleri hep birlikte halay çekerek geceye renk kattı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrenciler, kültürel değerlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Programda konuşan Kaymakam İsmail Demirtaş, rafting eğitimi için Akyaka'ya gelen öğrencilerin sadece sportif faaliyetlerle değil, ilçenin kültürel zenginlikleriyle de tanışmalarını önemsediklerini belirterek, bu tür etkinliklerin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade etti.

Yaklaşık iki saat süren program, katılımcılara iyi dileklerin iletilmesi, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve gelecekte yeniden bir araya gelme temennileriyle sona erdi.

Akyaka Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlik, rafting eğitimi alan öğrenciler için sporun yanı sıra kültürel anlamda da unutulmaz bir hatıra olarak hafızalarda yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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