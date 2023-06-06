Aksaray Müftülüğü 4-6 Yaş Kuran Kursları 10. Yıl Etkinliği düzenledi

Aksaray Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kuran Kursları "10. Yıl Etkinliği" düzenledi.

Aksaray Kültür Merkezindeki programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aksaray İl Birincisi Bölge İkincisi Muhammed Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ailenin önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımız büyüklerin yanında nasıl oturacak, sofraya nasıl oturacak, hangi eliyle başlayacak, besmele mi çekecek, misafir geldiğinde nasıl davranacak, yemek yendiği zaman konuşmayacak bunlar küçük şeyler olabilir ama bir toplumu bir milleti millet yapan en önemli değerlerdir. Değerlerini koruyan ve buna büyük önem veren Japonya bugün dünyanın en geri ülkesi olurdu. Bugün Japonya kendi kültürüne, kendi medeniyetine, kendi tarihine sahip çıkarak dünyayla rekabet ediyor. Onu için bizler bu tür komplekslerden kurtulmalıyız. Sevgili anneler çocuğunuzun edebi, terbiyesi, kişiliği, çocuğunuzun karakteri bin akademik başarıdan daha değerli daha üstündür. Mutlu bir çocuk eninde sonunda başarıyı yakalar. Onun için bir çocuğun ruh iklimi, kalp iklimi değerleri, kültürü, maneviyatı bütün olumsuzlukları yerle bir eder." dedi.

Konuşmaların ardından 4-6 yaş grubu Kuran Kursu öğrencileri kurslarda öğrendikleriyle ilgili gösterilerini sundular.

Programa AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, İl Müftüsü Veysel Işıldar, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, birim amirleri ile davetliler katıldı.