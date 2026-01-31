Haberler

Ordu'da 5. Argan Yaylası Kar Festivali düzenlendi

Ordu'da 5. Argan Yaylası Kar Festivali düzenlendi
Ordu'nun Akkuş ilçesinde düzenlenen 5. Argan Yaylası Kar Festivali, halk oyunları gösterileri, kar topu ve kızak yarışlarıyla renklendi. Protokol üyelerinin katıldığı halat çekme yarışı büyük ilgi gördü.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 5. Argan Yaylası Kar Festivali gerçekleştirildi.

Büyükşehir ile Akkuş belediyelerinin işbirliğinde Argan Yaylası'nda organize edilen festival, halk oyunları gösterisiyle başladı.

Kar topu ve kızak yarışlarının ilgi gördüğü festivalde, protokol üyelerinin katıldığı halat çekme yarışı eğlenceli anlara sahne oldu.

Kent Orkestrası ve bazı sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Festivale, AK Parti Ordu Milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Kültür Sanat
