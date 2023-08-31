Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Hayko Cepkin konseri büyük ilgi gördü

Akhisar Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Hayko Cepkin konseri, Akhisarlıları hayran bıraktı. Sahne şovlarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı Hayko Cepkin, en sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi.

Akhisar Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Hayko Cepkin konseri, Akhisarlıları hayran bıraktı. Sahne şovlarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı Hayko Cepkin, en sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi.

Akhisarlılar Büyük Zaferi, özel bir konserle kutladı. Akhisar Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen Hayko Cepkin konseri izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet konser alanında düzenlenen konserde sahne şovlarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan Hayko Cepkin, en sevilen şarkılarını Akhisarlılar için seslendirdi.

Konser sırasında sahneye çıkarak hemşehrilerine seslenen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "30 Ağustos Zafer Bayramımızı Hayko Cepkin konserimizle kutladık. Çok güzel bir geceydi. Emeği geçen, katılan herkese teşekkürler" dedi.

Konuşmaların ardından Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ünlü sanatçı Hayko Cepkin'e günün anısına zeytin fidanı ile zeytin ve zeytinyağından oluşan şilt takdim etti.