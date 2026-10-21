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Akçakoca'daki Ceneviz Kalesi sonbaharda Karadeniz manzarasıyla dikkat çekiyor

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Akçakoca'daki Ceneviz Kalesi sonbaharda Karadeniz manzarasıyla dikkat çekiyor
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Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki tarihi Ceneviz Kalesi, sonbaharın renkleri ve Karadeniz'in maviliğiyle dikkat çekiyor. Kale, ziyaretçilerine tarih ve doğayı bir arada sunarken özellikle doğa ve fotoğraf tutkunları için dikkat çekici manzaralar oluşturuyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan tarihi Ceneviz Kalesi, sonbaharın renkleriyle dikkat çekiyor. Karadeniz'in maviliği ve çevresindeki doğal güzelliklerle bütünleşen kale, ziyaretçilerine tarih ve doğayı bir arada sunuyor.

Düzce'nin önemli tarihi ve turistik noktalarından biri olan Akçakoca Ceneviz Kalesi, sonbahar mevsimiyle birlikte farklı bir görünüme kavuştu. Karadeniz kıyısında yer alan tarihi yapı, çevresindeki yeşil alanların sarı ve kahverengi tonlarına bürünmesiyle dikkat çekiyor. Akçakoca'nın tarihi mirasları arasında yer alan Ceneviz Kalesi, deniz manzarası ve doğal çevresiyle ilçenin ziyaret edilen noktaları arasında bulunuyor. Karadeniz'in maviliğiyle sonbaharın sıcak renklerinin buluştuğu kale çevresi, özellikle doğa ve fotoğraf tutkunları için dikkat çekici manzaralar oluşturuyor. Tarihi dokusu, deniz manzarası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Ceneviz Kalesi, sonbaharda Akçakoca'yı ziyaret edenlerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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