Şanlıurfa'da ambulansta doğum yapan kadın, bebeğine sağlık çalışanının ismini verdi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ambulansta doğum yapan kadın, bebeğine acil tıp teknisyeninin (ATT) adını verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kırsal Günören Mahallesi'nde yaşayan F.G'nin doğum sancısı yaşaması üzerine eve ambulans sevk edildi.

Hastaneye yetişemeyen hamile kadın, ATT Birkan Dağaşan ve paramedik Melek Gez'in desteğiyle ambulansta doğum yaptı.

Doğum sırasında annenin ve bebeğin sağlık durumunu sürekli kontrol eden ekip, sürecin sorunsuz şekilde tamamlanmasını sağladı.

Doğumun ardından anne ve yeni doğan erkek bebeği kontrol amaçlı Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Anne, 2 kilo 700 gram ağırlığında ve 52 santimetre boyundaki bebeğine, doğumu gerçekleştiren Birkan'ın adını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATT Birkan Dağaşan, güzel bir duygu yaşadıklarını belirterek, "Bu bizim ilk doğumumuz değil ancak ekip olarak çok başarılı bir doğum eylemi gerçekleştirdik. Tüm arkadaşlarımız bu konuda eğitimli. Aldığımız eğitimler sayesinde zor bir anı başarıyla atlattık. Bizim için heyecan verici bir tecrübeydi." dedi.